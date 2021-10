Ministro Stefani: “Abbattere le barriere architettoniche a beneficio di tutti”

“Se riusciamo ad abbattere le barriere architettoniche va a beneficio di tutta la comunità, non solo delle persone disabili. E’ utile per le mamme con il passeggino, per gli anziani, per chi ha subito un infortunio” – sono le parole del ministro per le disabilità Erika Stefani, oggi, 18 ottobre, a Piacenza per partecipare al convegno dal titolo: “Verso la legge quadro sulla disabilità. Eguali tra diseguali?” che si è tenuto a Palazzo Gotico, in piazza Cavalli. L’incontro è stato organizzato dalle sezioni piacentine dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dall’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati.

“Nel panorama italiano vi sono purtroppo disomogeneità molto forti e su questo bisogna intervenire – ha detto il ministro – occorre un cambio di mentalità e una rivoluzione culturale che incentivino le aziende a lavorare su inclusione e accessibilità. Abbiamo milioni di persone a cui deve essere data una risposta”.