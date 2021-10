Accusato di percosse nei confronti della fidanzata: 40enne assolto

Un piacentino quarantenne è stato assolto dall’accusa di aver ripetutamente percosso la sua fidanzata. L’uomo al momento è detenuto in carcere per rapina, ma è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste. La stessa ragazza, che in un primo momento lo aveva accusato di essere stata picchiata, ha successivamente ritirato la querela. L’imputato è stato assolto anche dal reato di percosse, probabilmente proprio per la remissione della querela. I fatti di cui si è discusso oggi, mercoledì 20 ottobre, davanti al giudice erano avvenuti a Piacenza tra il 2012 e il 2015, quando l’imputato e la sua fidanzata erano poco più che trentenni e per un certo periodo avevano anche convissuto insieme. Lo scorso 22 settembre il Pm aveva chiesto due anni e sei mesi, il giudice ha accolto la tesi dell’avvocato difensore, che nella sua arringa aveva sostenuto l’innocenza del suo assistito.

