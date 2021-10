Arresto presidente Sant’Agata, Anaps regionale: “Un incontro a Rivergaro”

I presidenti di tutte le Pubbliche assistenze si sono riuniti ieri, 19 ottobre, nella sede di via Emilia Parmense a Piacenza, dove è intervenuta, accanto al referente provinciale Paolo Rebecchi, la presidente regionale di Anpas Miriam Ducci.

L’incontro era stato convocato già due settimane fa, per valutare progetti e iniziative sociali importanti, ma il caso Sant’Agata, con l’arresto della presidente di Rivergaro Katia Sartori per peculato e falso in atto pubblico, ha necessariamente fatto ridiscutere le priorità all’ordine del giorno.

“Stiamo seguendo attentamente l’evolversi della situazione, di certo nel giro di pochi giorni chiederemo un incontro ai volontari, ai dipendenti, ai soci, al consiglio direttivo della Sant’Agata. Vogliamo capire quale sia la situazione, tenendo conto che l’attività è in vita, rimane”, spiega Ducci, ribadendo che la priorità sia “salvaguardare l’associazione e i volontari, possiamo immaginarci non sia facile per loro questa situazione, per questo si potrebbe eventualmente chiedere sostegno per le necessità anche alle altre associazioni del territorio, nel più breve tempo possibile”.