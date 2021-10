Domani torna il Bra Day: sfila il coraggio delle donne operate di tumore al seno

Dopo un anno di stop, a causa della pandemia da Covid, torna l’appuntamento con il sorriso, il coraggio e la bellezza delle donne. Domani, 21 ottobre, alle 17.30 a Palazzo Gotico, a Piacenza, l’associazione Armonia porta in scena il Bra Day: la tradizionale sfilata di moda delle donne operate di tumore al seno che indosseranno i vestiti dello stilista Martino Midali. Evento che cade nel mese della prevenzione e che ha l’obiettivo di ricordare a tutte le donne il diritto di essere bene informate per poter compiere scelte consapevoli quando si tratta di malattie che coinvolgono la loro salute e femminilità. Ma tra gli altri scopi c’è anche quello di fornire le informazioni sulla ricostruzione del seno. Sarà l’occasione per condividere le emozioni con chi ha vissuto lo stesso problema e sottolineare l’importanza della prevenzione perché grazie a una diagnosi precoce il tumore al seno ha molte più probabilità di essere sconfitto.

Nell’incontro, che sarà presentato da Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà e Liberta.it interverranno tra gli altri, anche Dante Palli, direttore Chirurgia generale a indirizzo senologico e coordinatore della Breast Unit, Luigi Cavanna, direttore Oncologica e presidente degli oncologi, Stefania Calza, responsabile Radiologia senologica, Daniela Piva direttore Radioterapia, Marco Stabile, direttore Chirurgia estetica, Renza Bonini, direttore Ginecologia e ostetricia, Lucia Berti, case manager Breast Unit.