Altra tegola sulla Sant’Agata di Rivergaro: Ausl blocca i pagamenti per irregolarità

L’Ausl di Piacenza ha bloccato i pagamenti alla Pubblica Sant’Agata di Rivergaro perché sono risultate delle irregolarità in termini di contributi previdenziali e assistenziali per i suoi tre dipendenti. La sospensione dei finanziamenti dell’azienda sanitaria non è la diretta conseguenza della bufera giudiziaria che ha travolto nei giorni scorsi l’associazione e facendo scattare gli arresti domiciliari per la presidente Katia Sartori con l’accusa di peculato e falso in atto pubblico. Lo stop ai soldi risale già a qualche tempo fa. Di sicuro questo non aiuta un’associazione dalle cui casse, secondo quanto emerso dall’indagine della guardia di finanza, sarebbero spariti 100mila euro. C’è poi un’altra vicenda legata all’acquisto di un’ambulanza comprata nel dicembre del 2019 e pagata una cifra che dovrebbe aggirarsi tra i 60 e i 70mila euro.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI