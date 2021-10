Castel San Giovanni, quindici allievi al corso di formazione della pubblica assistenza

Una quindicina di aspiranti militi del soccorso ha preso parte al nuovo corso di formazione della pubblica assistenza Valtidone Valluretta. Il corso mira a preparare volontari che siano in grado di prestare soccorso durante i servizi di emergenza ma anche durante i servizi di trasporto oppure ancora che siano in grado di dare una mano nella miriade di attività che ruotano attorno al mantenimento in essere dell’associazione che a Castel San Giovanni conta circa 120 iscritti.

