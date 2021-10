Ictus cerebrale, colpiti 450 piacentini all’anno. Sabato 30 camminata culturale

Sono mediamente 450 i piacentini colpiti da ictus cerebrale all’anno. In occasione della giornata mondiale che si celebra sabato 30 ottobre, l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale, l’Ausl, il 118 e il Comune di Piacenza organizzano una camminata culturale per sensibilizzare la popolazione sulla pericolosità e sulla prevenzione di questa malattia. Alle 15 del sabato appuntamento quindi a Palazzo Farnese per poi partire a piedi per visitare i giardini di Piacenza e il centro storico per poi dirigersi alle 17 in piazza Cavalli dove la cittadinanza può incontrare gli operatori sanitari dell’Ausl.

