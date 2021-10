Barriera Genova, donna travolta da un’auto sulle strisce pedonali

Stamattina, 23 ottobre, una ragazza è stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali in prossimità della rotatoria di barriera Genova. La donna stava attraversando la strada, quando è stata colpita da una Fiat Punto diretta verso via IV Novembre. Sul posto, gli agenti della polizia municipale e gli operatori della Croce Rossa. Non è stato necessario il ricovero in pronto soccorso. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine. La viabilità ha subìto un lieve rallentamento.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà