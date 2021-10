Puliamo Piacenza, raccolto a Fiorenzuola un intero camioncino di rifiuti

Ragazzi e (soprattutto) ragazze questa mattina sono state in prima linea a Fiorenzuola per ripulire dai rifiuti l’area dietro al campus scolastico, per l’iniziativa Puliamo Piacenza che ha fatto tappa nel capoluogo della Val d’Arda. L’iniziativa, promossa dall’editoriale Libertà con Legambiente Piacenza e l’associazione Plastic free ha promosso una raccolta rifiuti in una zona sensibile (l’area verde non edificata tra via Cappuccini e il campus) individuata dall’amministrazione comunale. Amministrazione che non solo ha dato il patrocinio all’evento, ma ha partecipato attivamente. Hanno inoltre risposto all’appello associazioni come Clean up Fiore; creata un paio d’anni fa da un gruppo di giovani; la Compagnia delle piante e il gruppo Podistico Millepiedi.

Armati di pinze, guanti, sacchi dell’immondizia (anche con sacchi della differenziata), una quarantina di volontari si sono distribuiti nelle aree individuate per la raccolta. Alla fine della mattinata è stato riempito un intero camioncino della Iren che ha supportato l’iniziativa con tre operatori, incaricati di portare in discarica il quantitativo di rifiuti rinvenuti.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà