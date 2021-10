Puliamo Piacenza sbarca oggi a Fiorenzuola. Ritrovo alle 10 in via Kennedy

Obiettivo della raccolta rifiuti che si tiene oggi, domenica 24 ottobre, a Fiorenzuola? Ripulire un campo tra la ex Raggio di Sole e il campus scolastico, dove il venerdì e il sabato sera molti gruppetti abbandonano bottiglie vuote e rifiuti di ogni genere.

“Vogliamo dare un segnale soprattutto ai giovani”, sottolinea l’assessore all’ambiente appena nominata Elena Grilli, a sua volta giovane con i suoi 24 anni. “Sono certa che, accanto ai giovani maleducati che abbandonano rifiuti, ce ne siano molti di più che hanno a cuore l’ambiente”.

L’iniziativa che sbarca domani nel capoluogo della Val d’Arda è Puliamo Piacenza: nata da Legambiente Piacenza e Plastic Free di Piacenza, è promossa dall’editoriale Libertà e ha il sostegno di Iren. Ha avuto il patrocinio dei vari Comuni dove ha fatto tappa.

L’appuntamento è per le 10 in via Kennedy 2 a Fiorenzuola, in zona Cappuccini, mentre la zona da pulire sarà il campo dietro il campus scolastico superiore Mattei, di fronte all’ex Raggio di Sole. Per tutti coloro che vorranno partecipare saranno messi a disposizione pettorine, guanti, sacchi e molle per raccogliere i rifiuti. E’ consigliato un abbigliamento sportivo. L’invito è stato esteso anche a scuole e consiglieri comunali.