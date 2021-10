Criminalità, Piacenza tra le prime 15 città per omicidi colposi e violenze sessuali

Su 106 province, Piacenza si classifica al 43esimo posto per reati denunciati (8.242), nell’anno precedente la città era al 51esimo posto. E’ quanto emerge dall’Indice di criminalità, rapporto pubblicato da “Il Sole 24 ore”.

Milano resta la prima città italiana per denunce di reati in rapporto alla popolazione residente, seguita da Bologna e Rimini; ultima è invece Oristano.

A livello locale, per il territorio piacentino spiccano nell’elenco, il 14esimo posto a livello nazionale per le denunce relative a violenze sessuali e all’ottavo per omicidi colposi. Sul fronte delle frodi informatiche Piacenza risulta al 100esimo posto, nonostante l’aumento di denunce.