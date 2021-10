Vaccinazioni antinfluenzali al via: 1.500 over 80 hanno fatto anche la terza dose anti Covid

L’influenza nella scorsa stagione fredda è quasi sparita, tra le motivazioni c’erano l’aumento dei vaccinati contro il virus stagionale e le precauzioni anti Covid come il lavaggio delle mani, il distanziamento e l’uso della mascherina.

La campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria coinvolse il 71 percento degli aventi diritto, l’anno precedente il 59%. Una crescita notevole dovuta alla pandemia e un dato che l’azienda sanitaria spera di poter replicare per contenere il virus, limitare gli accessi al pronto soccorso e semplificare la diagnosi di sospetti Covid.

Oggi, 25 ottobre, è iniziata ufficialmente la campagna di vaccinazioni contro l’influenza in Emilia Romagna. Novantacinquemila le dosi in arrivo nel Piacentino.

La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente agli ultrasessantenni, con o senza patologie croniche; i malati cronici, donne in gravidanza; sanitari, pazienti ricoverati presso strutture per lungodegenti; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue.

“Agli ultraottantenni che lo desiderano, viene proposta la somministrazione della terza dose anti Covid insieme al vaccino antinfluenzale e questo avviene negli hub vaccinali presenti in città e provincia” ha spiegato Anna Maria Andena, responsabile Dipartimento cure primarie dell’Ausl. Sono 1.500 gli ultraottantenni che hanno aderito la settimana scorsa alla doppia vaccinazione.

Gli anziani, i malati cronici e i loro familiari si potranno rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia. Ai soggetti grandi anziani, come ai cronici, l’Ausl ha inviato una lettera, offrendo anche l’opportunità in alternativa di accedere a struttura dell’Azienda dove è prevista una fascia oraria dedicata (ambulatorio dell’hub vaccinale ex Arsenale, in viale Malta, Piacenza), dal 3 novembre. Le donne in gravidanza si possono rivolgere al proprio medico curante o al dipartimento di Sanità pubblica (piazzale Milano, Piacenza).

Gli addetti ai servizi essenziali, i donatori di sangue e le altre categorie possono accedere all’ambulatorio allestito dall’Igiene pubblica all’hub vaccinale ex Arsenale (viale Malta, Piacenza) attivo ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.30 alle 19, dal 15 novembre.

Per gli operatori sanitari dell’Ausl, si sta predisponendo un piano per raggiungere le varie figure professionali. Come da linee guida del Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale non interferisce con la risposta immune ad altri vaccini inattivati o vivi attenuati.L’Azienda Usl di Piacenza si è già attivata per offrire agli over 80 che stanno ricevendo la terza dose di vaccino anti Covid-19 anche il vaccino antinfluenzale. La stessa proposta potrà essere fatta anche dai medici di famiglia, negli ambulatori di prossimità e nelle strutture residenziali per anziani.