Castel San Giovanni, donna investita da un’auto in via Amendola finisce in ospedale

Una donna è stata investita da un’auto in via Amendola a Castel San Giovanni. E’ successo nel pomeriggio di martedì 26 ottobre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118 che hanno trasportato la donna ferita all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi si è occupa la polizia locale.

