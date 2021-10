Croce Rossa, da sabato torna operativo l’ambulatorio medico di viale Malta

Da sabato prossimo, 30 ottobre, sarà riattivato l’ambulatorio medico di viale Malta della Croce Rossa.

Oltre all’ambulatorio infermieristico ripartiranno anche le attività dell’ambulatorio medico. Il medico sarà presente il sabato mattina dalle 8.30 alle 10.00 fino a metà dicembre e potrà somministrare dosi di vaccino antinfluenzale ad utenti esterni. Il costo dell’iniezione sarà di 8 euro e il vaccino dovrà essere portato dagli utenti stessi.

Oltre alla vaccinazione, potranno essere eseguite medicazioni e rimozioni di punti di sutura. Il medico sarà a disposizione anche per eventuali consigli di base. Come ormai di consuetudine, per garantire la sicurezza e le dovute precauzioni igienico-sanitarie,

l’accesso ai locali della Croce Rossa sarà contingentato, permettendo l’ingresso di un utente per volta con temperatura corporea inferiore ai 37.5°; sarà inoltre richiesto di indossare correttamente la mascherina e di igienizzarsi le mani. Gli eventuali accompagnatori dovranno attendere all’esterno, mentre il personale assisterà l’utenza bisognosa di cure.