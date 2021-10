In bici da Siviglia a Instanbul, giornalista passa a Castel San Giovanni per buona causa

Marta Vásquez, 42enne giornalista ambientalista spagnola, è partita in bicicletta dalla sua città, Siviglia, in Spagna, con destinazione Instanbul, in Turchia. Lungo questo viaggio, durante il quale raccoglie fondi per aiutare a riforestare un bosco andaluso divorato lo scorso anno da un incendio, si è fermata a Castel San Giovanni. Ad accoglierla ha trovato i bambini della scuola elementare Tina Pesaro. “Quando viaggio in bicicletta – ha detto la giornalista ai ragazzi – mi sento libera, non ho bisogno di molte cose e se proprio qualcosa mi manca sono i miei tre nipoti a cui scrivo cartoline”. In videocollegamento c’erano anche gli alunni di una scuola di Siviglia e di una scuola greca con cui la Tina Pesaro ha in corso un progetto europeo, Erasmus+ KA2 “Healthy Styles Pathways for Life, che riguarda le tematiche ambientali.

