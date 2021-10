Infermieristica, matricole in aumento: “Desideriamo aiutare chi è in difficoltà”

Il 91 per cento degli studenti di Infermieristica trova lavoro subito dopo la laurea. Il percorso di studi inizia oggi, 26 ottobre, a Piacenza per 110 matricole del corso dell’università di Parma e il desiderio è quello di approdare al più presto in corsia. Le lezioni tornano ad essere in presenza al collegio Morigi dove sono state allestite nuove aule per far fronte all’aumento di studenti.

Ad accogliere le matricole il direttore assistenziale dell’Ausl Mirella Gubellini e il direttore didattico Cinzia Merlini.

