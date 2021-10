Lavoro in quota, come prevenire le cadute dall’alto. Incontro sulla sicurezza

Si è parlato di sicurezza sul lavoro in ambito edile nel primo incontro organizzato dall’Osservatorio provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavori sono stati aperti dal prefetto, Daniela Lupo.

Il dottor Marco De Marzo dell’Ausl di Piacenza è stato relatore in merito alle misure di sicurezza per il lavoro in quota e dunque per prevenire le cadute dall’alto.

Hanno partecipato iscritti ed associati agli Ordini professionali, alle imprese e alle associazioni imprenditoriali di categoria del settore (Confindustria con Cassa edile e Scuola Edile, Confcooperative, Confapi, Cna).

Il prossimo 5 novembre l’incontro sarà dedicato al settore dell’agricoltura con tema “Le regole in materia di appalti e subappalti” e sarà tenuto da Manuel Sartori dell’Itl di Piacenza.

Sul sito della Prefettura di Piacenza www.prefettura.it/piacenza link “Osservatorio sicurezza sul lavoro” saranno pubblicate le slide dei singoli incontri e i programmi dei moduli previsti per i settori “edilizia” ed “agricoltura”.