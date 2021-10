Picchia due agenti, aggredisce i sanitari e danneggia le auto in sosta: arrestato

Un facchino egiziano di 32 anni, operaio al Polo logistico, appresa della sua espulsione dall’Italia ha perso la testa, picchiando due agenti di polizia, prendendo a calci le auto in sosta e aggredendo il personale del 118, che nel frattempo era stato chiamato.

È stato inseguito e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra via Manzoni e via Calciati.

Si tratta dello stesso straniero che aveva già provato a bruciare la corona d’alloro al monumento dei Caduti alla Baia del Re.

Ieri alcuni suoi amici hanno chiamato il 118 molto preoccupati dal suo stato di agitazione. Una volta sul posto, il personale medico, vista l’aggressività, ha chiamato il 113.

L’egiziano è stato fermato, identificato, portato all’ospedale e infine in questura.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà