Raid a Gossolengo, Vallera e Pittolo, ma i furti d’auto falliscono

Danneggiamenti e tentativi di furto d’auto tra Gossolengo, Vallera e le zone immediatamente a ridosso della città di Piacenza: nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 ottobre, si sono registrati diversi casi di portiere forzate o finestrini danneggiati (se non letteralmente sfasciati) ai danni di alcune vetture che nella maggior parte dei casi erano parcheggiate in strada. A Pittolo invece un’auto è stata trovata senza le quattro ruote.

Brutto risveglio per alcuni cittadini di Gossolengo che al momento di prendere l’auto per andare al lavoro si sono trovati di fronte ai danneggiamenti. Il modus operandi sembra sempre lo stesso: la forzatura di finestrini e portiere ma senza mai rubare l’auto, forse per cercare qualcosa di valore custodito nell’abitacolo.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI