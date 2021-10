Vigolzone: al via “Etico”, la raccolta tappi per sostenere Amop

A Vigolzone parte una nuova iniziativa per sostenere Amop (associazione piacentina malato oncologico). L’associazione Essere Vigolzone e il Comune hanno lanciato il progetto “Etico”, che consiste nella raccolta di tappi di sughero il cui conferimento permetterà di ottenere un contributo in denaro che sarà devoluto ad Amop. Martedì pomeriggio la presentazione negli uffici comunali di piazza Serena. L’assessore comunale Giulio Borlenghi, insieme al presidente dell’associazione “Essere Vigolzone”, Diego Bellini, hanno dato gambe all’idea che è scaturita in loro sin dal 2019 e che sembra essere il primo progetto di questo tipo nella provincia piacentina e probabilmente anche in regione. Il progetto viene portato avanti con Amorim Cork Italia, azienda di Pordenone leader mondiale nella lavorazione del sughero, che nel 2011 ha avviato un progetto di raccolta dei tappi e del loro riciclo donando un contributo economico per determinati quantitativi di tappi conferiti.

Presenti anche la presidente di Amop, Romina Piergiorgi, e la psicologa Camilla Di Nunzio, vigolzonese, operatrice dello staff dell’oncologo, Luigi Cavanna. Da 20 anni Amop investe i contributi ricevuti nella scienza e nel sostegno di personale medico ed infermieristico. Obiettivo futuro è quello di investire sulla medicina territoriale, su cui punta da sempre il prof. Cavanna. Ciascuno, attività commerciali e di ristorazione e privati cittadini potranno raccogliere tappi di sughero e poi conferirli o in municipio o ad Amop. Anche l’associazione “Essere Vigolzone” si occuperà della raccolta.