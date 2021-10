Cene e aperitivi in città: dal 3 novembre tornano a Piacenza “I mercoledì di Coppa”

“I mercoledì di Coppa” tornano dopo due anni di assenza in città per promuovere i prodotti alimentari piacentini e le bellezze dei musei cittadini. Un’iniziativa organizzata dal Comune di Piacenza in collaborazione con Cabina di Regia, Confcommercio, Confesercenti, Consorzio Salumi Tipici Piacentini, Piacenza Expo, istituto scolastico Raineri Marcora e Confraternita dei Grass.

Ci saranno in programma quattro mercoledì, 3, 10, 17 e 24 novembre, durante i quali sarà possibile partecipare a cene e aperitivi a base di prodotti tipici del territorio nei locali che aderiranno. Ogni partecipante riceverà un biglietto omaggio per il “Mercato dei Vini Fivi” che si terrà a Piacenza Expo e un ridotto per i Musei Farnesiani e dalla Cattedrale. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 29 ottobre, in Comune dall’assessore al Commercio Stefano Cavalli insieme a Giuseppe Cavalli per Piacenza Expo, Anna Lusa per la Cabina di Regia, Gianluca Barbieri di Unione Commercianti, Fabrizio Samuelli per Confesercenti, Roberti Belli per il Consorzio Salumi Piacentini e la dirigente scolastica Teresa Andena dell’Istituto Raineri Marcora.

“Un evento che è nato due anni fa, ci siamo fermati l’anno scorso a causa del Covid e quest’anno lo abbiamo ripreso come Cabina di Regia – il commento dell’assessore Cavalli – è un modo per far conoscere la nostra città, le nostre peculiarità, e, grazie alla collaborazione con Piacenza Expo, chi andrà a cena nei ristoranti che hanno aderito potranno avere i biglietti del Mercato Fivi, del Farnese e anche del museo del Duomo, un evento a 360 gradi”.