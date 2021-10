Il 31 ottobre torna la domenica ecologica. Nessuna limitazione il 1° novembre

Termina oggi, 29 ottobre, lo stato di emergenza ambientale conseguente al bollettino Arpae del 27 ottobre.

Se sabato 30 non saranno dunque in vigore restrizioni legate al piano aria integrato regionale, domenica 31 ritorna invece l’appuntamento con la giornata ecologica, che dalle 8.30 alle 18.30 vieterà la circolazione a auto e veicoli commerciali a benzina sino agli Euro 2 compresi; diesel sino agli euro 4 compresi; mezzi a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.

Nella festività di lunedì 1° novembre non è prevista alcuna limitazione, mentre martedì 2 si riprenderà con le consuete regole che normano il traffico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per tutti i veicoli sopraccitati con la sola eccezione dei diesel euro 4, fermi solo la domenica e in caso di emergenza.