Mobilità sostenibile: al via i progetti a “Climathon”. In gara 100 persone

È sbarcato a Piacenza “Climathon”, grazie al Laboratorio Aperto dell’ex chiesa del Carmine. Climathon è un percorso di idea generation che ha l’obiettivo di coinvolgere studenti e giovani professionisti, istituzioni locali e stakeholders rilevanti, in una discussione attorno a una serie di sfide che riguardano la mobilità sostenibile urbana e stimolare l’identificazione di soluzioni innovative.

Climathon Piacenza è la declinazione a livello cittadino di Climathon, iniziativa organizzata a livello globale da Eit Climate Kic e supportata dallo European Institute of Innovation and Technology, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini riguardo ai temi della sostenibilità e fornire supporto alle città in cerca di soluzioni alle sfide che il cambiamento climatico pone. L’evento piacentino si terrà in questi due giorni con oltre cento persone, tra studenti e professionisti, che, divisi in tre gruppi, lavoreranno su temi di mobilità sostenibile legati alla città di Piacenza.

I lavori sono iniziati oggi, 29 ottobre, domani la conclusione e la premiazione del progetto del gruppo vincitore che riceverà un contributo in denaro. “Fare innovazione in una chiesa del 1.300 è qualcosa di unico al mondo – ha evidenziato, aprendo Climathon, il vice sindaco Elena Baio – il nostro sogno è avere un centro storico libero dalle auto, sostenibile, così da trasformare il volto della città e renderla più attrattiva”.

“Le sfide di questi due giorni ruoteranno attorno a tre temi – ha quindi spiegato il senior innovation officer del Laboratorio Aperto Giacomo Frattola – il primo riguarda la disincentivazione dell’auto negli spostamenti tra le aree periferiche e il centro città, con lo sviluppo di proposte sul potenziamento dei parcheggi scambiatori e l’incentivo di una mobilità leggera verso e da il campus universitario. Il secondo argomento si riferisce alla logistica dell’ultimo miglio, ovvero come implementare sistemi di city logistics più sostenibili, con attenzione particolare all’ultimo miglio. Quindi la sicurezza: come incrementare diversi livelli di sicurezza in relazione alla mobilità leggere urbana? Come incentivare un uso corretto di bici e monopattini elettrici? Come contrastare in modo efficace il problema dei furti di biciclette? Siamo contenti di ospitare questa iniziativa, che è di livello globale e che si svolge in questa settimana in oltre cento città del mondo, abbiamo quindi portato a Piacenza questo format avendo in cambio una risposta importante dalla nostra città”.