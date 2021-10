Stanotte cambia l’orario e si passa all’ora solare. Si dorme un’ora in più

E’ arrivato il momento di salutare l’ora legale. Si cambia orario. Le lancette dell’orologio andranno spostate di un’ora indietro e si guadagnerà un’ora di sonno. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passa all’ora solare. Le lancette dell’orologio dovranno essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 03 alle 02. Al mattino si avrà un’ora di luce in più a discapito del pomeriggio quando farà buio prima. L’ora solare resterà attiva fino alla notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022.

L’Europa doveva mettere fine al passaggio stagionale tra ora legale e solare, ma per ora tutto è fermo. Se il cambio ora presenta i suo pro dal punto di vista del risparmio energetico, (tra il 2004 e il 2012 sei miliardi di kilowattora) non mancano i contro dal punto di vista della salute. Il passaggio può causare, in alcune persone, sensazioni di spossatezza, affaticamento e stress soprattutto nei primi giorni indispensabili per abituare l’organismo al nuovo orario. Più di 5 milioni di cittadini sarebbero per l’abolizione, ma per il momento il passaggio resta.