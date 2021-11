Gli studenti del Campus cucinano per la cena degli ex studenti del 1975/76

Cena di classe molto speciale per i periti agrari della 5B Itas Raineri dell’anno scolastico 75/76, protagonisti di una rimpatriata proprio al Campus di strada Agazzana, dove tanti anni fa si ritrovavano sui banchi tutte le mattine.

A cucinare e servire gli ex studenti sono stati gli alunni che frequentano oggi l’istituto.

I docenti dell’Alberghiera Sonia Castellani e Maurizio Mazzeo hanno guidato le brigate di sala e cucina.

“Questa è una scuola speciale – afferma la dirigente scolastica, Maria Teresa Andena – si percepisce in molti ex alunni un forte amore per questa realtà, c’è un legame che trovo commovente. I protagonisti di questa cena non fanno eccezione e ci ricordano che la scuola, oltre ad essere un luogo in cui si apprendono conoscenze, è un mondo in cui nascono relazioni che durano per tutta la vita”.

Gli ex alunni confermano: “Tornare qui per la nostra rimpatriata è stata una scelta di cuore. In classe eravamo in 23, tre purtroppo non sono più con noi e un paio non hanno potuto essere presenti. Ma siamo felici della presenza delle nostre quattro “reginette” delle quali siamo gelosi come un tempo. Nella foto originale di classe siamo accompagnati dal nostro professore più rappresentativo Pietro Alberici: a lui siamo legati da grande affetto e riconoscenza”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà