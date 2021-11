“Viabilità soffocata e disagi per il territorio a causa del polo logistico di Castello”

Ragazzi che dormono sulle panchine, viabilità soffocata, mancanza servizi per i camionisti: gli operatori della logistica cosa fanno? Problemi che, per l’ennesima volta, sono stati sollevati durante il consiglio comunale di Castel San Giovanni. Gli argomenti all’ordine del giorno erano altri, ma gli interventi sono presto scivolati sulle annose questioni che ruotano attorno alla logistica. Un polo preso da più parti “a modello”, come ha rimarcato il sindaco Lucia Fontana, per il suo sviluppo regolamentato da rigide normative. Tuttavia restano le ombre degli effetti collaterali che una presenza così significativa getta sul territorio circostante, tra cui la mancanza di alloggi per chi trova lavoro e poi non sa dove prendere casa.

