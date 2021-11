Addio a Renzo Capra, ingegnere e manager. “Uomo di capacità e spontaneità”

All’età di 92 anni è scomparso Renzo Capra, ingegnere e manager, storico presidente d Aem Brescia. Era sempre rimasto legato a Ponte dell’Olio, suo paese d’origine, dove nel 2014 aveva accettato l’invito a candidarsi alle elezioni amministrative e dove tornava tutte le estati. Aveva infatti ristrutturato una casa a Zaffignano e fino a qualche anno fa curava personalmente il suo vigneto.

Il sindaco di Ponte dell’Olio, Alessandro Chiesa, lo ricorda come “un uomo di grande capacità e spontaneità”.

“Aveva una passione ed un interesse grandissimi per la Val Nure – osserva Piera Reboli – che si concretizzavano nell’essere presente. Per questo non aveva avuto dubbi a dire: “Ci sto”, a mettersi in gioco nella corsa agli scranni amministrativi perché voleva partecipare alla vita del paese”.

Il legame con Ponte dell’Olio e le sue origini era rimasto ben saldo. Le sue porte erano aperte per tutti e non faceva “pesare” il suo ruolo, si metteva al pari di tutti, ben consapevole che ciascuno ha la sua vita e la sua condizione, ma ciascuno ha la stessa dignità di uomo.