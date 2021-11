“Che Classe” si tinge di verde per l’ambiente: ecco la nuova classifica

Nei giorni della Cop26 di Glasgow anche il nostro gioco, la quinta edizione di Che Classe, si tinge di verde. Sì, perché è proprio rivolto all’ambiente il tema che in queste due settimane di gioco, valido quindi fino alle ore 23,59 di sabato 13 novembre, dovrà popolare i vostri elaborati.

Come annunciato qualche giorno fa il tema scelto dagli utenti per questa seconda “tornata” di opere d’arte è “Cosa fai per proteggere l’ambiente?”. Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo [email protected], specificando a quale classe dovranno essere attribuiti i punti.

Nel frattempo oggi è stata pubblicata la nuova classifica: ricordiamo che i punti sono aggiornati a qualche giorno fa, in modo da consentire un controllo da parte degli addetti. Attenzione: “non sono ancora presenti tutti i punti di tutte le classi che hanno inviato i propri elaborati relativi al primo tema proposto, quindi alcuni concorrenti potrebbero avere ancora un “gruzzolo” di punti da parte!”

Classifica 3 novembre 2021