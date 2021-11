Forze Armate, domani visite all’ex Arsenale. Gli Alpini: “Tricolore alle finestre”

In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate in calendario domani, giovedì 4 novembre, a Piacenza è prevista la messa alle 9 nella basilica di San Francesco e alle 10.15 in piazzetta Mercanti la cerimonia ufficiale con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Nel pomeriggio dalle 14 alle 17 il Polo di Mantenimento Pesante Nord di viale Malta effettuerà un’apertura straordinaria al pubblico. Sarà possibile visitare i resti del Castello Farnesiano custoditi all’interno dello stabilimento e la mostra statica di mezzi e piattaforme dell’Esercito. L’accesso sarà consentito solo con green pass, controllo della temperatura e mascherina indossata.

Per la giornata del 4 novembre gli Alpini invitano i cittadini ad esporre il tricolore dalle abitazioni.

Domani ricorre il 103° anniversario della fine della Grande Guerra, si commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con l’Impero austro-ungarico. La ricorrenza è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate con la quale si intende ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere. Ricorre inoltre il centenario del Milite Ignoto la cui cerimonia di traslazione all’altare della Patria, unì in un solo abbraccio l’Italia nel suo viaggio da Aquileia a Roma.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni istituzionali, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, dalle ore 8 alle 12 del 4 novembre prossimo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, in piazza Mercanti, in piazzetta Grida e in piazzale Plebiscito, dove potranno posteggiare unicamente i mezzi operativi e a

servizio della manifestazione.

Dalle 10 alle 12, sarà vietata la circolazione in tutta l’area di piazza Cavalli e piazza

Mercanti, mentre i mezzi del trasporto pubblico locale dovranno deviare su percorsi

alternativi. Durante la cerimonia, divieto di transito per i veicoli di massa

complessiva superiore ai 35 quintali.