Plastic Free in “soccorso” anche di Pigazzano: raccolti 80 chili di rifiuti

Ben 80 chili di rifiuti: ecco il risultato della nuova giornata di pulizia dell’associazione Plastic Free che nei giorni scorsi si è svolta nella frazione travese di Pigazzano.

Circa una quindicina di volontari, con sacchi e guanti, al lavoro sabato scorso per ripulire le zone principali del paese, dalla piazza fino alla terrazza della chiesa.

E se quest’ultima è risultata abbastanza pulita, tutt’altra storia è emersa dalla vegetazione che ricopre la zona sottostante. “Bottiglie di plastica tra l’edera delle pareti e una quantità di mozziconi di sigaretta inaccettabili per un posto così bello – hanno detto i partecipanti – nel verde abbiamo trovato anche sedie di metallo, sacchetti di plastica, ferraglie, bottiglie di birra, lattine e perfino un barbecue”.

Erano stati gli stessi abitanti del luogo a chiedere aiuto a Plastic Free per l’organizzazione di una giornata “intensiva” di raccolta dei rifiuti.

