Protesi al ginocchio: medico piacentino pioniere di una tecnica innovativa

C’è anche un medico di Castel San Giovanni, Giancarlo Bonzanini, 45enne ortopedico, oggi primario del reparto di Traumatologia dell’ospedale di Tortona, tra i “pionieri” dell’allineamento cinematico. Una tecnica innovativa che consente di personalizzare il posizionamento delle protesi nel ginocchio. “Ognuno di noi – spiega Bonzanini che a Castel San Giovanni presta servizio in uno studio privato – ha un ginocchio proprio e ben diverso da quello degli altri, eppure la protesi è uguale per tutti. Grazie alla nuova tecnologia ci è possibile posizionare la protesi diversamente da paziente a paziente, consentendoci di riprodurre il più possibile il movimento del ginocchio originale con vantaggi nel recupero postoperatorio”. La strumentazione dedicata, da poche settimane è disponibile in Italia e in Europa. Con i medesimi strumenti in uso al primario sono stati eseguiti solo alcuni altri interventi in Belgio.

