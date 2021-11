Terrore per una 50enne: torna a casa e trova ladri incappucciati che la rapinano

Donna denuncia di essere stata rapinata in casa da due sconosciuti che avevano volti travisati da cuffie e mascherine. E’ accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 3 novembre, intorno alle 11.30 in via San Siro. Vittima una signora 50enne che subito dopo l’accaduto ha telefonato al 113. La donna ha riferito agli agenti di polizia accorsi sul posto che era tornata da poco da una commissione quando, arrivata in casa, si è imbattuta in due malviventi che l’avrebbero strattonata rapinato da un cassetto circa 100 euro, i due avrebbero parlato con accento dell’est.

Fortunatamente la signora non ha avuto conseguenze per quanto accaduto. La polizia adesso sta attentamente vagliando la testimonianza della 50enne. Prelevati anche filmati delle videocamere a circuito chiuso di via San Siro. La polizia sta quindi attentamente analizzando i fotogrammi delle videocamere per cercare di avere immagini dei rapinatori.

