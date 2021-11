Alle Novate per aver violentato una pornostar, devasta la cella: condannato

Ieri in tribunale è finito un imputato genovese, condannato a 13 anni per aver violentato nel capoluogo ligure un’attrice sul set di un film a luci rosse. L’uomo, in carcere a Piacenza, ha spaccato mobili e suppellettili insozzando ovunque. Per questo motivo è stato chiamato davanti al giudice per rispondere delle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo è stato condannato a sei mesi.

