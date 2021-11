“Immagini di un’altra Piacenza”: in mostra le foto del cronista Mariani

Trentadue scatti per raccontare la cronaca nera piacentina: la mostra “Immagini di un’altra Piacenza” del giornalista Ermanno Mariani – visibile al circolo Chezmoi di piazza Borgo per due settimane – restituisce senza filtri l’adrenalina e la crudezza dei casi che il nerista ha seguito per il quotidiano Libertà.

“La mostra, tra omicidi, incendi, esplosioni, incidenti stradali, rapine, cassaforte sventrate, pistole e coltelli sequestrati a banditi, ha un’impronta didattica” spiega Mariani. “Non ho voluto utilizzare foto particolarmente crudeli o spettacolari anche se ne avevo diverse”.

“Non si tratta di immagini studiate, sono sempre improvvisate – precisa –. Ho scattato con macchine compatte e ultimamente col cellulare. Da nerista mi è spesso capitato di arrivare prima del fotografo e di dover immortalare l’attimo che fugge”.