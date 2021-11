Minore si rifugia in un bar di Piacenza, scattano aiuti e soccorsi. Ipotesi violenza

Pedalando su una bicicletta senza gomme, l’altra notte una ragazza è arrivata in un bar di Piacenza in stato confusionale e in stato di ebbrezza. La minorenne è stata aiutata dal gestore e dai clienti del locale ai quali ha dichiarato di di aver “subito qualcosa di brutto” in un’altra città dell’Emilia Romagna. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza che ha condotto la giovane in ospedale dove sarebbe stata riscontrata la violenza sessuale subita. Accertamenti sono in corso.

I DETTAGLI IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI