Volontariato, inaugurata la nuova sede di Cvs Emilia in via Primo Maggio

Inaugurata questa mattina, 6 novembre, la nuova sede piacentina di CSV Emilia, il centro servizi per il volontariato che da via Capra si è trasferito in via Primo maggio a fianco dell’Emporio solidale della Caritas e dell’associazione Kairos.

Csv Emilia è nato poco prima dell’inizio della pandemia, evento che messo in difficoltà un terzo delle piccole associazioni di volontari piacentine danneggiate da un calo di volontari e di risorse disponibili. Prima del taglio del nastro la vicepresidente Laura Bocciarelli ha esortato i piacentini ad intraprendere un percorso di volontariato.

La sede del centro, che è a disposizione di 549 associazioni del territorio, è stata ristrutturata e riqualificata grazie all’intervento della Fondazione di Piacenza e Vigevano.