Lesioni e maltrattamenti in famiglia: la polizia arresta un 36enne

Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. È accaduto ieri mattina a Piacenza dove la squadra mobile della questura ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione a carico di un cittadino nigeriano classe 1985, condannato in via definitiva a 2 anni e un mese. I fatti risalgono al periodo tra il 2016 e il 2017 e sono stati commessi a Genova. L’uomo risultava irreperibile, ma la divisione anticrimine della questura di Genova ha allertato la squadra mobile di Piacenza perché era emerso che il catturando si potesse trovare in città. Dopo una breve attività di indagine, il 36enne è stato rintracciato e accompagnato in carcere al termine dell’attività di identificazione.

