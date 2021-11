In giro per Piacenza con le bici storiche, una attrezzata contro gli incendi

La bicicletta di Luigi Meles ha quasi sessant’anni: “Era il 1963 quando me la sono fatta fare da Raimondi e l’avevo pagata 72mila e 500 lire senza sella, perché ne avevo usato una vecchia. Allora erano soldi, sa. Me l’hanno consegnata in gennaio con una maglia pesante”. Ha conservato sia la bici sia il maglione e ieri li ha sfoggiati alla “Pedalata con bici storiche” organizzata da Fiab Amolabici, Velolento e Pignone Ciclofficina Sociale nell’ambito della mostra allestita all’Archivio di Stato di Palazzo Farnese “Piacenza in Bicicletta. Storie e pedalate tra Ottocento e Novecento”. Una cinquantina i partecipanti all’iniziativa che ha portato in giro per il centro storico di Piacenza alcuni esemplari molto originali di due ruote.

Una è sicuramente quella di Giuseppe Civardi, vigile del fuoco fino a quindici anni fa, che si è presentato in divisa e con una bicicletta del 1923 attrezzata con tanto di canna per spegnere gli incendi, fanale a carburo (ossia ad acetilene) e cassetta con la scritta “Comando dei pompieri di Piacenza”: “Ho fatto il vigile del fuoco per trentacinque anni – spiega – era naturale che mi presentassi così”.

Guglielmo Spingardi, primo allenatore della “campionissima” Giorgia Bronzini, si presenta con la maglia del “Pedale biancorosso”, società ciclistica nata a Piacenza nel 1948, un po’ come la “Domus” di cui faceva parte Meles.

In tutto dieci chilometri, più o meno, fra piazza Borgo e via Scalabrini, Pubblico Passeggio, via IV Novembre, piazzale Genova, piazzale Torino e poi di ritorno verso palazzo Farnese.