Non risponde da giorni, i vicini lanciano l’allarme: cinquantenne trovato morto

I vigili del fuoco lo hanno trovato a terra nel suo appartamento, senza vita. I vicini non lo vedevano da giorni, almeno tre, e si erano allarmati, visto che non rispondeva al cellulare né al citofono. Ieri sera hanno quindi chiamato i soccorsi.

Sul posto sono sopraggiunte una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto ad aprire la porta e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile, oltre ad un’autoambulanza del 118 con il personale sanitario che ha constatato l’avvenuto decesso, pare per cause naturali.

La vittima, quasi certamente di un malore, è un cinquantenne che viveva solo al terzo piano di una palazzina che si trova in una trasversale a viale Malta.

