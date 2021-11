Scontro sulla provinciale a Vigolzone, due feriti. Strada bloccata e disagi al traffico

E’ di due feriti il bilancio dello scontro avvenuto a Vigolzone nel tardo pomeriggio di lunedì 8 novembre, all’ingresso del paese sulla provinciale 645R. Si tratta di un 33enne e di una donna di 65 anni.

La tratta stradale è rimasta interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi, e il traffico è stato deviato sulle vie laterali. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli, e la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero.