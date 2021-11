Addio a Livio Lommi, storico sarto del centro. “Tutto lavoro e famiglia”

L’immagine di Livio Lommi che tanti piacentini ricordano è quella di un uomo con un sorriso aperto, sincero, con la battuta pronta. Un professionista della sartoria che al suo lavoro aveva dedicato più di cinquant’anni e alla famiglia una vita intera. Il signor Lommi se ne è andato a settantanove anni e la sua scomparsa, nella Piacenza con qualche capello bianco, ha creato dispiacere e tristezza: lui era infatti uno dei sarti più conosciuti del centro storico, dato che nel suo laboratorio di sartoria in via Verdi erano passati in tanti.

“Mio padre aveva iniziato che aveva tredici anni – ricorda il figlio Massimiliano – gli piaceva il mondo della sartoria ed era partito prestissimo col lavoro. Aveva aperto il laboratorio in via Verdi, noi abitavamo lì, e per una vita ha accolto lì i clienti. Poi è andato in pensione e si è trasferito in via Daturi”.

Un ottimo sarto con la passione del suo lavoro, ma anche quella della famiglia: “Mio padre era tutto lavoro e famiglia – spiega ancora il figlio – viveva per mia mamma Ivonne, che è mancata tre anni fa. Era una persona aperta, con la battuta pronta: sapeva farsi voler bene”.

