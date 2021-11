Podenzano, furgoncino si ribalta e abbatte un lampione della pista ciclabile

Si ribalta un furgoncino in via Scotti a Podenzano. Il conducente del mezzo, oggi, ha fatto tutto da solo, abbattendo un palo della luce della vicina pista ciclopedonale. Non ci sono stati feriti. E’ intervenuta una pattuglia della polizia municipale dell’unione Valnure Valchero, insieme alla ditta Sicurezza e Ambiente per la pulizia della carreggiata e Siram per la sistemazione del lampione.

