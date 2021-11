Podcast Voci di provincia: “Da Podenzano al mercato di Piacenza dal 1916”

Il suo banco di cappelli ha la licenza numero 1 al mercato di piazza Duomo a Piacenza. Quella di Giuseppe Bertoletti è la prima in assoluto che gli uffici comunali ricordino e di cui si abbia traccia. Porta la data del 1916, sempre firmata da un Bertoletti, si chiamava anche lui Giuseppe. La famiglia, di tradizione piemontese, iniziò a fare i mercati nel 1887. Tanto di cappello a questa storia che inizia ogni giorno dalla provincia, da Podenzano. Sveglia all’alba, e poi su e giù ai mercati, prima con i carri, poi con la littorina, a volte anche in bici pur di esserci. Adesso Giuseppe lavora con la mamma Rosa Borotti di 86 anni. Ha due negozi ma ai banchi non rinuncia: “Mi sento figlio d’arte”, dice con orgoglio. Ha ragione. – di Elisa Malacalza, editing e sound design Matteo Capra.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà