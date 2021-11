Atmosfera natalizia a Sarmato: cercansi coristi per le festività

10

Oltre alle luminarie per le vie del paese, ci sarà anche un vero e proprio coro quest’anno a creare l’atmosfera in occasione delle feste natalizie di Sarmato: è il gruppo che si sta cercando di formare in questi giorni in paese, grazie ad un’iniziativa dell’amministrazione comunale e dello Spazio Giovani. Il nuovo “Coro di Natale” sarà formato esclusivamente da bambini e ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie del paese.

Il coro sarà protagonista in occasione delle manifestazioni natalizie che si terranno in piazza Roma tra poco più di un mese. Per imparare le canzoni tipiche del periodo, sono previste delle prove che si terranno ogni mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 19 al nuovo tendone del gruppo Alpini. Per confermare la propria presenza e per partecipare, basta mandare un messaggio WhatsApp al numero 335-1033635.

