Cucire e lavorare a maglia: ogni martedì si può imparare con “Le mani delle donne”

Puntuali alle tre del pomeriggio, ogni martedì, arrivano nei locali della Scuola Azzurra di via Roma, a Piacenza. Ai banchi dove abitualmente i ragazzini si ritrovano per fare i compiti con maestre e volontari, Luigina, Marcella, Marisa, Angela, Maura e tante altre si siedono: sistemano gomitoli, pompon, tirano fuori dalle borse aghi e uncinetti e iniziano. Si fanno chiamare “Le mani delle donne” e negli anni hanno insegnato a cucire e ricamare a tante ragazze più o meno giovani: sono arrivate a essere 75, ora sono sì e no una ventina ma le loro mani sono rimaste operose. E aspettano di insegnare.

“Ogni martedì pomeriggio, dalle tre alle sei, saremo qui nei locali di via Roma – spiega la presidente Marcella Mirti insieme alla vice Maura Lertora – lavoreremo a maglia, all’uncinetto, rammenderemo, cuciremo. Chi volesse venire per imparare a fare gli orli, ad accorciare un paio di pantaloni, a stringere un vestito, anche semplicemente ad attaccare un bottone può farlo e anzi è il benvenuto”.

Non c’è bisogno di prenotazioni o chiamare: per entrare nelle “Mani delle donne” basta presentarsi alla Scuola Azzurra di via Roma al martedì pomeriggio.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI