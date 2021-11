Fiorenzuola: un positivo al Covid alle Medie, sette classi in isolamento. Torna la dad

Tornano in didattica a distanza oltre cento studenti delle scuole medie di Fiorenzuola. Una persona (si deduce un insegnante dal numero di classi per le quali è scattato il protocollo anti Covid) è risultata positiva al tampone e sette classi sono finite in isolamento. La scuola fa sapere che da oggi, 10 novembre, inizieranno i tamponi per gli alunni coinvolti.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’