Sanità, agricoltura sociale ed edilizia carceraria Questa sera ad Assemblea On ER

Quarta puntata di Assemblea On ER questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

Programmazione delle aziende sanitarie locali, il progetto di legge regionale sull’agricoltura sociale e le opinioni delle categorie interessate. E ancora: l’impegno dell’Aula per l’abolizione delle vivisezione e la richiesta di uno stop all’edilizia carceraria in favore della promozione delle pene alternative. Questi i principali temi al centro della quarta puntata di “Assemblea On E-R”, il format radiotelevisivo realizzato dal Servizio Informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa regionale.