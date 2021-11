Addio a Giulio Rolla, storico edicolante di viale Dante. Aprì il chiosco giornali nel ’66

E’ mancato nella notte lo storico edicolante Giulio Rolla che aveva gestito con la moglie Carla Gallarati per circa mezzo secolo il chiosco dei giornali di viale Dante all’altezza della vecchia caserma dei pompieri. Il chiosco aveva aperto i battenti nell’ormai lontano 1966 e Giulio l’aveva gestito con la moglie Carla fino al 2013, anno in cui era andato in pensione. Aveva 77 anni ed era originario di Carrara. Aveva sposato la piacentina Carla Gallarati, i cui parenti in passato avevano gestito l’edicola di via Taverna. Giulio figura assai nota in viale Dante era da tutti benvoluto, da un anno la moglie Carla era mancata e adesso lui lascia la figlia Jessica. “Ricordo Giulio e Carla, erano per me più che amici quasi genitori, con Giulio abbiamo lavorato fianco a fianco per oltre dieci anni e di lui ho ricordi gioiosi e scherzosi”. I funerali saranno celebrati giovedì alle ore 15 presso la chiesa del Corpus Domini.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà