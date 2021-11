Castel San Giovanni, ecco come funzionerà il nuovo sottopasso alla stazione

Come arriveranno le biciclette nel sottopasso? Ci sarà un ascensore per chi non riesce a fare le scale per accedere al secondo binario? Il raccordo con la pista ciclabile dell’area produttiva verrà garantito?

Sono tutte domande che un gruppo di pendolari che utilizza ogni giorno la stazione dei treni di Castel San Giovanni si pone. “Vediamo ogni giorno i lavori – dicono – ma proprio non capiamo il progetto e la sua evoluzione”. Rfi, interpellata in merito, assicura: “Entro la fine di quest’anno gli utenti potranno utilizzare sia il sottopasso che anche la scala fissa di accesso ai binari. Per l’ascensore bisognerà attendere ancora qualche mese”.

Nei primi mesi del nuovo anno si accederà quindi al binario due solo tramite la scala (lato binario uno ci saranno le rampe disponibili a fine dicembre). Da subito sarà invece garantito il collegamento tra il sottopasso e la ciclabile che collega alla zona produttiva e all’area logistica di Castello.

