Dedicata alla maestra Maria Guidotti Cavanna l’aula insegnanti della Vittorino

Maria Guidotti Cavanna se ne è andata l’anno scorso a 79 anni, nei giorni più bui della pandemia. Ma il suo ricordo continua a vivere alla scuola elementare “Vittorino da Feltre”, dove ha insegnato fino a una ventina di anni fa. Da ieri infatti l’aula insegnanti porta il nome di questa maestra, mai dimenticata e ancora molto amata dalle colleghe e dagli ex alunni.

Nella mattinata di mercoledì 10 novembre scolari e insegnanti, in servizio e in pensione, si sono ritagliati un’ora di tempo per ricordare la maestra Mariuccia: “La chiamavamo tutti così – ricorda Elsa Alberti Elli, collega in pensione da ormai una ventina d’anni che con la maestra Guidotti ha condiviso tanti anni di insegnamento –. Era una persona eccezionale, disponibile verso i suoi ragazzi: io la ricordo così ed erano degli anni belli”.

Ad accogliere i ricordi delle ex colleghe e i pensieri fatti dagli alunni della “Vittorino” è stata la figlia della maestra Guidotti, l’imprenditrice e vicepresidente di Confapi Industria Piacenza Anna Paola Cavanna, che per l’occasione ha fatto una donazione alla scuola: ad accompagnarla anche Andrea Paparo, direttore di Confapi Industria ma soprattutto ex allievo della maestra Guidotti.

“Sono passati quarant’anni da allora – ricorda Paparo – ma posso dire che sono stati anni molto belli. E lo sono stati perché ho avuto la fortuna di avere delle ottime maestre”.

“Sono emozionata e felice – è il commento di Cavanna – e lo sono anche nel vedere che questa scuola vive e va avanti: ne ho un ricordo meraviglioso avendola frequentata come allieva e ne aveva un ricordo meraviglioso anche la mia mamma”.